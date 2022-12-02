Водитель иномарки погиб при столкновении с забором в ХМАО

В Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) в результате столкновения машины с забором погиб автомобилист. Об этом окружная Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале.

Авария произошла днем 1 декабря на проспекте Нефтяников. По предварительным данным, 59-летний водитель кроссовера Nissan не учел скорость машины и потерял над ней управление. Авто вылетело на встречку и врезалось в забор.

В результате ДТП автомобилист получил различные травмы, от которых скончался на месте, пишет ИА «Ура.ру».

Всего за минувшие сутки на территории региона зафиксировано четыре аварии с пострадавшими. Один человек, еще трое, в том числе несовершеннолетний водитель, получили травмы.

30 ноября в Трусовском районе Астрахани произошло ДТП с участием маршрутки и пожарной машины. В результате чего один человек погиб и 11 пострадали.