Reuters сообщило о планах Airbus полностью отказаться от титана из России

Авиастроительная компания Airbus планирует полностью отказаться от поставок титана из России. Как заявил 1 декабря генеральный директор Airbus Defence and Space Михаэль Шолльхорн, для этого потребуются месяцы, а не годы.

«В настоящее время Airbus по-прежнему закупает определенный процент российского титана, но мы явно находимся на пути к независимости от него», — приводит Reuters слова Шолльхорна.

По его словам, компания уже смогла заместить российский титан в производстве военной авиации и через некоторое время планирует сделать то же самое в отношении гражданских лайнеров.

Как отмечает Reuters, Airbus наращивает закупки американского и японского титана. Однако на сертификацию новых поставщиков может уйти несколько лет.

При этом в июне, как сообщало издание The Wall Street Journal, Airbus призывала Евросоюз отказаться от планов ввести санкции на российский титан. Отмечалось, что авиапроизводитель серьезно зависит от поставок металла, который используется в критически значимых компонентах самолетов. Консультанты из Alix Partners оценили, что Россия поставляет 65% необходимого Airbus титана.

Кроме того, как указывал автор статьи, отказ от российского титана осложняется тем, что сертификация других производителей металла может занимать от 18 до 24 месяцев. Поэтому перейти быстро к другому поставщику не представляется возможным.

Санкции против России ужесточили после начала российской операции по защите мирного населения в Донбассе. Однако меры уже негативно сказались на самих странах Запада, где усугубился энергетический кризис, возник риск рецессии, рекордно выросли инфляция и цены.

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