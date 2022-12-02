Российские штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные позиции и бронетехнику ВСУ

Экипажи штурмовой авиации Су-25 ВКС России нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщило Минобороны России.

«Сегодня был выполнен боевой полет в зону спецоперации в составе дежурного звена. Получил заданные координаты, нанес удар по противнику средствами поражения. По возвращении на аэродром, по результатам объективного контроля, получил подтверждение нанесенного удара. Все экипажи у нас хорошо подготовлены, несут боевое дежурство и днем, и ночью. Авиационная техника работает в штатном режиме», — рассказал летчик Су-25 Константин.

Как уточняется, штурмовики выполняли пуски ракет в паре с малых высот. В результате нанесения ударов были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. Специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовили авиационную технику к повторному боевому вылету.

Ранее, 30 ноября, Минобороны РФ сообщило, что российские штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные огневые точки, живую силу и бронетехнику украинских боевиков. Экипажи работали в паре и наносили удары с малых высот.

28 ноября стало известно, что экипажи штурмовой авиации Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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