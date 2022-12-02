Юрист призвал россиян заблокировать старые карты и привязанные к ним счета

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников посоветовал заблокировать старые карты и привязанные к ним счета.

В беседе с агентством «Прайм» в четверг, 1 декабря, специалист пояснил, что в некоторых случаях за обслуживание таких счетов взимается комиссия. Он указал на то, что это прописано в договоре, который необходимо внимательно изучить, поскольку спустя время можно забыть об этом счете, а проценты за обслуживание продолжат начисляться, отмечает сайт kp.ru.

Гусятников отметил, что неуплата комиссии за неиспользуемый счет ведет к накоплению задолженности, пишет RT. В этой связи лучше при блокировке пластиковой карты закрыть и счет, к которому она привязана.

Юрист добавил, что не стоит торопиться с закрытием валютного счета, если за него не требуется доплата, пишет НСН. Узнать о наличии счетов, открытых после 2014 года, можно через банковское приложение, а также на «Госуслугах» и портале ФНС. Все открытые раньше придется искать вручную, по памяти и договорам, отмечает телеканал «360».

7 ноября заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил, что банковские карты, о которых забыл владелец, часто приносят неприятности и убытки. Речь идет как о дебетовых, так и о кредитных картах. Соловьев подчеркнул, что неиспользуемые банковские карты необходимо вовремя закрывать. Автоматически банковские карты не закрываются. Для их закрытия владелец должен подать соответствующее заявление в кредитную организацию.