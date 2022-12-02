Реклама
Прямой эфир
Общество
В РФ ужесточат требования к расселению аварийного жилья
Общество
В Петербурге отстранили начальника городского университета МВД РФ
Общество
Иркутская область перешла на режим повышенной готовности из-за морозов
Мир
Правительство Италии приняло декрет о продлении поставок оружия Украине
Экономика
Минфин не будет вводить ограничения налогового режима для самозанятых
Общество
В Москве построят 18 новых поликлиник
Мир
В офисе Зеленского назвали число потерь в рядах украинских боевиков
Армия
ВКС РФ успешно выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
Спорт
Сборная Японии вышла в плей-офф ЧМ-2022 после победы над Испанией
Общество
Температуру в системе отопления Подмосковья повысят из-за морозов
Мир
Киев может остаться без тепла и воды до весны
Общество
Авиакомпании попросили усилить контроль в самолетах из-за вспышки лихорадки Эбола

Юрист призвал россиян заблокировать старые карты и привязанные к ним счета

Юрист Гусятников призвал закрыть неиспользуемые счета в банках
0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников посоветовал заблокировать старые карты и привязанные к ним счета.

Подбирай и властвуй: как не сесть в колонию из-за случайной находки
Полицейский рассказал о проблемах с привлечением к ответственности за присвоение утерянных вещей

В беседе с агентством «Прайм» в четверг, 1 декабря, специалист пояснил, что в некоторых случаях за обслуживание таких счетов взимается комиссия. Он указал на то, что это прописано в договоре, который необходимо внимательно изучить, поскольку спустя время можно забыть об этом счете, а проценты за обслуживание продолжат начисляться, отмечает сайт kp.ru.

Гусятников отметил, что неуплата комиссии за неиспользуемый счет ведет к накоплению задолженности, пишет RT. В этой связи лучше при блокировке пластиковой карты закрыть и счет, к которому она привязана.

Юрист добавил, что не стоит торопиться с закрытием валютного счета, если за него не требуется доплата, пишет НСН. Узнать о наличии счетов, открытых после 2014 года, можно через банковское приложение, а также на «Госуслугах» и портале ФНС. Все открытые раньше придется искать вручную, по памяти и договорам, отмечает телеканал «360».

7 ноября заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил, что банковские карты, о которых забыл владелец, часто приносят неприятности и убытки. Речь идет как о дебетовых, так и о кредитных картах. Соловьев подчеркнул, что неиспользуемые банковские карты необходимо вовремя закрывать. Автоматически банковские карты не закрываются. Для их закрытия владелец должен подать соответствующее заявление в кредитную организацию.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022