ФАС утвердила приказ об увеличении цен на газ в РФ на 8,5%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила приказ, согласно которому цены на газ для промышленности и населения увеличиваются на 8,5% с 1 декабря текущего года, сообщает 1 декабря портал правовой информации.

Отмечается, что данный рост цен для населения не будет выше уровня инфляции в стране, а сама индексация не спровоцирует снижение спроса на природный газ. В Минэнерго отметили, что ряд потребителей смогут получить субсидии и льготные условия оплаты.

Пересмотр тарифов позволит поддерживать реализацию ремонтных и инвестиционных программ для надежного обеспечения потребителей энергоресурсом, сформировать источник финансирования программы социальной газификации.

Известно, что следующая индексация тарифов запланирована на 1 июля 2024 года.

Ранее 1 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что программа социальной газификации приобретет бессрочный характер, а также распространится на медицинские и образовательные организации. Речь идет о детских садах, школах, поликлиниках, больницах, фельдшерско-акушерских пунктах, отделениях врачей общей практики и врачебных амбулаториях, расположенных в газифицированных населенных пунктах.

23 сентября в Минэкономразвития сообщили, что тарифы на ЖКХ с 1 декабря 2022 года поднимут на 9% в среднем по стране. Правительство переносит их индексацию с 1 июля 2023 года. Но в следующие полтора года, до июля 2024 года, ставки подниматься не будут.

В тот же день замглавы Минстроя Алексей Ересько напомнил россиянам, что у ряда категорий граждан есть право на компенсации и субсидии на оплату коммунальных услуг. Кроме того, на помощь государства могут рассчитывать люди, которые тратят на ЖКУ больше максимально допустимой доли. От региона к региону она может различаться, но в среднем по России составляет 22% от семейного бюджета.