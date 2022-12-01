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Пеле экстренно госпитализирован в одну из больниц Бразилии

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Бразильский футболист Пеле находится в больнице для корректировки назначенных ему медикаментов. Об этом заявила его дочь в социальных сетях. Ранее о госпитализации трехкратного чемпиона мира сообщили СМИ. По данным телеканала ESPN Brazil, у Пеле обнаружены многочисленные отеки и сердечная недостаточность, передает телеканал «Известия». Ранее легендарный футболист перенес курс химиотерапии, так как врачи диагностировали у него три опухоли.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru

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