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День энергетика – 2022: история и традиции праздника

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В России 22 декабря отмечают День энергетика — праздник, посвященный работникам энергетической промышленности. Именно они обеспечивают светом тысячи домов страны. В 2022 году праздник приходится на четверг. «Известия» раскрывают для читателей историю и традиции знаменательного дня.

День энергетика – 2022: история праздника

В 1920 году 22 декабря члены VIII Всероссийского съезда Советов приняли Государственный план электрификации России (план ГОЭЛРО). Он задал вектор развития энергетической промышленности страны, благодаря чему уже к 1925 году был превзойден уровень производства электроэнергии, достигнутый накануне Первой мировой войны.

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Свой профессиональный праздник у тружеников энергетической сферы появился в 1966 году. За основу взяли памятную дату принятия ГОЭЛРО. В 1980-х власти попытались сделать праздник более гибким и поменять день торжества на третье воскресенье декабря. Однако дата уже устоялась, и нововведения не прижились. Помимо этого, в переносе не было смысла, так как очень многие работники отрасли трудятся не по традиционному пятидневному графику и всё равно не отдыхают в воскресенье. Поэтому праздник 22 декабря дошел и до наших дней и законодательно был закреплен в 2015 году.

Более того, на 22 декабря зачастую приходится День зимнего солнцестояния, это самый короткий световой день и самая длинная ночь года в Северном полушарии. Таким образом, праздник приобретает еще и символическое значение, ведь труд энергетиков особенно актуален в темное время суток.

День энергетика – 2022: традиции праздника

Хотя сами виновники торжества часто проводят праздник на работе, о памятной дате в России не забывают. Администрации городов организуют концерты, приглашают артистов и общественных деятелей поздравить работников энергетической промышленности. Лучшие из них удостаиваются наград, которые вручают высокопоставленные лица. На местах руководство тоже поощряет специалистов премиями и грамотами.

На международном уровне проводят соревнования сварщиков и электриков, в которых специалисты из России нередко занимают призовые места.

А дома их поздравляют родные и близкие, не забывая упомянуть о тепле и свете, которые энергетики в буквальном смысле несут в каждый дом.

В сентябре в России отмечали еще один праздник, неразрывно связанный с промышленностью страны, — День машиностроителя. «Известия» писали об истории, значении и традициях торжества.

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