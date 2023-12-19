Реклама
Прямой эфир
Экономика
Белоусов назвал 2023 год знаковым в развитии беспилотного транспорта в РФ
Общество
Многодетная семья из Германии получила временное убежище в РФ
Общество
Вильфанд рассказал о завершении оттепели в Москве к началу следующей недели
Мир
Армения отказалась присоединяться к санкциям ЕС против России
Происшествия
В Дагестане три человека погибли после отравления газом
Экономика
ЦБ установил курс доллара на уровне 90 рублей
Общество
Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов Москвы
Авто
В Калуге началось производство среднеразмерных кроссоверов
Политика
Москва в ответ на 12-й пакет санкций Евросоюза запретила въезд еще ряду лиц ЕС
Мир
В Иране появился завод по производству самолетов
Экономика
Decathlon продолжил вести бизнес в России через другие компании
Общество
Главного специалиста РАН обманули с помощью новой схемы мошенничества
Армия
Шойгу связал создание новых военных округов РФ со вступлением Финляндии в НАТО
Армия
ВС РФ освободили территории в пять раз больше ДНР и ЛНР до начала СВО
Общество
Выплаты по уходу за ребенком до 1,5 года сохранятся при досрочном выходе из декрета
Сюжет:

День энергетика – 2023: история и традиции праздника

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России 22 декабря отмечают День энергетика — праздник, посвященный работникам энергетической промышленности. Именно они обеспечивают светом тысячи домов страны. В 2023 году праздник приходится на пятницу. «Известия» раскрывают для читателей историю и традиции знаменательного дня.

День энергетика – 2023: история праздника

В 1920 году 22 декабря члены VIII Всероссийского съезда Советов приняли Государственный план электрификации России (план ГОЭЛРО). Он задал вектор развития энергетической промышленности страны, благодаря чему уже к 1925 году был превзойден уровень производства электроэнергии, достигнутый накануне Первой мировой войны.

В поисках света: что нужно знать про энергетику Крыма
Чем опасна атака дронов на Балаклавскую ТЭС

Свой профессиональный праздник у тружеников энергетической сферы появился в 1966 году. За основу взяли памятную дату принятия ГОЭЛРО. В 1980-х власти попытались сделать праздник более гибким и поменять день торжества на третье воскресенье декабря. Однако дата уже устоялась, и нововведения не прижились. Помимо этого, в переносе не было смысла, так как очень многие работники отрасли трудятся не по традиционному пятидневному графику и всё равно не отдыхают в воскресенье. Поэтому праздник 22 декабря дошел и до наших дней и законодательно был закреплен в 2015 году.

Более того, на 22 декабря зачастую приходится День зимнего солнцестояния, это самый короткий световой день и самая длинная ночь года в Северном полушарии. Таким образом, праздник приобретает еще и символическое значение, ведь труд энергетиков особенно актуален в темное время суток.

День энергетика – 2023: традиции праздника

Хотя сами виновники торжества часто проводят праздник на работе, о памятной дате в России не забывают. Администрации городов организуют концерты, приглашают артистов и общественных деятелей поздравить работников энергетической промышленности. Лучшие из них удостаиваются наград, которые вручают высокопоставленные лица. На местах руководство тоже поощряет специалистов премиями и грамотами.

На международном уровне проводят соревнования сварщиков и электриков, в которых специалисты из России нередко занимают призовые места.

А дома их поздравляют родные и близкие, не забывая упомянуть о тепле и свете, которые энергетики в буквальном смысле несут в каждый дом.

В сентябре в России отмечали еще один праздник, неразрывно связанный с промышленностью страны, — День машиностроителя. «Известия» писали об истории, значении и традициях торжества.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023