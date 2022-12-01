Соревнования по зимнему плаванию отложили в Пскове

В Пскове не состоятся открытие областные соревнования по зимнему плаванию «Ледяной заплыв». Мероприятие было запланировано на 3 декабря.

В региональной Федерации зимнего плавания Псковской ленте новостей пояснили, что причина отмены — неблагоприятные погодные явления, которые прогнозируют синоптики.

Также вышло распоряжение главы города о запрете выхода на лед. В связи с этим региональный комитет по спорту запретил федерации проводить соревнования 3 декабря.

Тем временем псковский Гидрометцентр предупредил о наступлении холодов в регионе. Так, во второй половине декабря похолодает до –16 градусов. В ведомстве Псковскому агентству информации рассказали, что в течение месяца преобладающими температурами будут от –1 до –6 градусов. Ночью в отдельные дни столбики термометров будут показывать до –12 градусов.

В середине месяца вероятен приход волны холода, вследствие чего ночные температуры понизятся до –16 градусов, а дневные при этом не превысят –9 градусов.