Путин отметил возможность внутреннего развития РФ на фоне ситуации в мире

В настоящее время в мире сложилась такая ситуация, которая подталкивает Россию к внутреннему развитию. Об этом заявил 1 декабря президент РФ Владимир Путин, встречаясь с молодыми учеными в центре «Сириус».

По словам главы государства, за нефте- и газодоллары сейчас можно закупать все, однако тогда ничего своего уже точно не будет.

Президент поддержал идею создания в России инженерного центра, который будет востребован. Как отметил глава государства, данный вопрос будет решен с Минобрнауки, и на него будет найдено финансирование.

«К сожалению, зависимость от иностранной приборной базы у нас очень большая. По некоторым направлениям до 90%. И в сегодняшних условиях это особенно остро ощущается», — сказал Путин на встрече с молодыми специалистами.

При этом президент отметил, что без собственной приборной базы работать ученым невозможно, поэтому совершенно ясно, что ее когда-то нужно было начать интенсивно развивать. Говоря о развитии России, Владимир Путин также заметил, что людям в новых регионах РФ нужно еще «врасти в российскую действительность» и почувствовать преимущества от жизни в России.

Президент России также выразил уверенность в возможности российской науки совершить скачок. Глава государства подчеркнул, что за 1990-е годы многое было утрачено, но основы науки не развалены.

18 июля Путин заявил, что Россия не будет развиваться оторвано от остального мира и вырабатывает новые решения, которые помогут ей преодолеть антироссийские санкции. Он подчеркнул, что России намеренно закрывают доступ к продуктам высоких технологий, чтобы сдержать ее развитие, но страна не будет пребывать в растерянности.