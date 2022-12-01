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Около 50 домов газифицируют в селе Аван в Хабаровском крае

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В селе Аван Вяземского района Хабаровского края газифицируют 49 домовладений. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как рассказал на встрече с сельчанами и.о. начальника отдела газификации регионального минэнерго Павел Слинкин, в Вяземском районе газификации подлежат 49 домов в селе Аван и 898 домовладений в городе Вяземский. На сегодняшний день от жителей села поступило 12 заявок, заключено шесть договоров, пишет Transsibinfo.com.

Вяземский район является одним из 27 районов края, где проводится ускоренная социальная догазификация домовладений. При заключении договора до границ дома газ подводят бесплатно, при условии, что населенный пункт уже газифицирован.

Как уточняет ИА AmurMedia, до 2024 года в регионе планируется подключить к газу 18 617 домов в 27 населенных пунктах. В 2022-м работы проводятся в Хабаровском, Комсомольском, Вяземском, имени Лазо и Ульчском районах. По информации на 30 ноября, от жителей поступило 9467 заявок на догазификацию, заключено 4466 договоров, уже подключено 337 домов.

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