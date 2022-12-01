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Пробы асфальта взяли с ремонтированных недавно дорог в Липецке

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Фото: lipetskmedia.ru
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Специалисты компании «Росдорния» взяли пробы верхнего слоя покрытия дорог в Липецке, ремонт которых провели этой осенью в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В лаборатории образцы проверят по нескольким показателям, в числе которых плотность, толщина и водонасыщение.

Исследования должны показать, насколько качественно дорожные службы выполнили основные работы.

Как пишет Lipetskmedia, в Липецкой области отремонтировали не только запланированные на этот год магистрали, но и шесть улиц, которые планировалось преобразовать в 2023 году.

Так, срезали изношенное полотно и уложили новый асфальт на участках улиц Меркулова, 8 Марта, Политехнической, Амурской, на проезде через Каменный Лог и от Смирнова до Паровозной. В следующем году подрядные организации должны завершить работы: на Политехнической и Меркулова установить светофоры, а на Амурской — нанести разметку. После этого станут известны даты приемки дорог, поясняет GOROD48 со ссылкой на управление главного смотрителя.

В следующем году по нацпроекту в Липецке планируют отремонтировать 39 км дорог.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области выбрали подрядчика на разработку проектов ремонта 35 участков дорог. Их общая протяженность — более 260 км. Стоимость контракта составила 37,92 млн рублей. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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