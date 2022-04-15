Около 38 млн рублей направят на проекты дорожных работ в Липецкой области

В Липецкой области определили подрядчика на разработку проектов ремонта 35 участков дорог общей протяженностью более 260 км. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Подрядчиком выбрано ООО «Проектная контора» из города Подольска Московской области. Сейчас идет процедура подписания контракта. Его стоимость составила 37,92 млн рублей, уточняет GOROD48.

До конца 2022 года исполнитель должен разработать проектно-сметную документацию по ремонту дорог, которые планируется привести в порядок в 2023-м. Это 35 участков общей протяженностью более 260 км.

Сам ремонт пройдет по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и программы «Развитие транспортной системы Липецкой области».