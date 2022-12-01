Работник автомойки в Москве погиб в свой первый рабочий день

В Москве на Хорошевском шоссе мужчину насмерть придавило воротами на автомойке в его первый рабочий день. По информации «Известий», это произошло 1 декабря.

Как сообщил источник «Известий», мужчина 1989 года рождения устроился на работу в автомойку на Хорошевском шоссе. В свой первый рабочий день во время стажировки он проходил мимо ворот, которые упали на него и придавили.

На место происшествия была вызвана реанимационная бригада, однако медикам не удалось спасти пострадавшего.

Информацию о происшествии подтвердили в прокуратуре Москвы. Там отметили, что по данному факту проводится проверка.

13 ноября сообщалось о смерти мужчины в подмосковном городе Щелково. Погибшего придавило упавшим деревом, упавшим из-за шквального ветра.