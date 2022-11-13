В Подмосковье мужчину насмерть придавило упавшим деревом

Мужчина умер в результате падения на него дерева в подмосковном городе Щелково, сообщает 13 ноября источник «Известий».

Инцидент произошел на улице Первомайской. Там было найдено тело 33-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья, на которого из-за шквального ветра упало дерево.

По факту гибели человека проводится проверка.

Ранее, 13 ноября, синоптики сообщали о том, что в течение воскресенья ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью 7–13 м/с, возможны порывы до 20 м/c.