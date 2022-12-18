День военной контрразведки 2022 — история и традиции праздника

В России 19 декабря отмечают День военной контрразведки — праздник сотрудников спецслужбы, обеспечивающей государственную безопасность. В 2022 году торжество приходится на понедельник. «Известия» рассказывают об истории и традициях знаменательного дня.

День военной контрразведки 2022 — история праздника

Предпосылки к созданию особого подразделения правоохранителей появились еще в царские времена, когда за порядком следила тайная полиция, или так называемая охранка. Однако в качестве отдельной спецслужбы контрразведка появилась после революции, в 1918 году. Бюро ЦК РКП(б) 19 декабря подписало приказ об учреждении особого отдела ВЧК при Совете народных комиссаров РСФСР.

Актуальность такой спецслужбы не подвергалась сомнению: необходимо было противостоять контрреволюции в любых ее проявлениях. Новоиспеченное государство было все еще охвачено Гражданской войной, а большевики стремились удержать обретенную власть всеми способами. Основополагающим принципом при формировании нового подразделения стали верность сотрудников идеалам революции, хладнокровие, бесстрашие и неподкупность.

Когда внутреннее противоборство было окончено, особый отдел стал частью НКВД. Сотрудники спецслужбы подавляли локальные мятежи и следили за порядком в стране. А в годы Великой Отечественной войны на базе отдела родилось легендарное подразделение СМЕРШ — «Смерть шпионам». Сотрудники выявляли предателей, предотвращали хищение военного имущества, обезвреживали террористов и диверсантов.

После окончания военных действий контрразведчики становились частью различных ведомств и подразделений, а с 2004 года они были включены в состав Федеральной службы безопасности ФСБ.

Праздник традиционно отмечают в день создания особого отдела — 19 декабря.

День военной контрразведки 2022 — традиции праздника

В связи с грифом секретности, под котором проходит деятельность спецслужб, о праздновании профессионального торжества также известно немного. Так, в день праздника проходит возложение к монументу Славы военным контрразведчикам, который находится во внутреннем дворе здания ФСБ в Хамовниках. Руководство представляет к наградам самых доблестных бойцов и вспоминает достижения сотрудников спецслужб.

Однако прессу на церемонию не приглашают. Поэтому СМИ, желающие осветить тему праздника, довольствуются информацией из открытых источников и документальной хроникой.

5 ноября свой праздник отмечали сотрудники смежной спецслужбы — военные разведчики. «Известия» познакомили читателей с историей создания структуры и традициями проведения профессионального торжества.