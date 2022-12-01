Два человека погибли в ДТП на трассе в Коми

Две женщины погибли в результате столкновения легковушек на трассе под Сыктывкаром (Республика Коми). Еще двое доставлены в больницу.

Авария произошла на трассе Сыктывкар – Ухта 30 ноября. По данным Госавтоинспекции, 22-летний водитель ВАЗ-2107 решил совершить обгон на участке дороги, где маневр запрещен. Он совершил выезд на встречную полосу и столкнулся с машиной Geely. Об этом сообщает ИА FlashNord.

Пассажирки «ВАЗа» 29 и 55 лет скончались на месте происшествия. Водители получили травмы и были госпитализированы.

В Астрахани 30 ноября произошло ДТП с участием маршрутки и пожарной машины. Травмы получили 11 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Сотрудник противопожарной службы погиб.