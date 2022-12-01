Стартовал новый спортпроект «Суперлига Подмосковья»

В Московской области сегодня, 1 декабря, запустили новый спортивный проект «Суперлига Подмосковья». Он создан на базе легкоатлетического проекта «Беговая лига Подмосковья». С сегодняшнего дня помимо традиционных бега и ходьбы для участников проекта стали доступны тренировки на лыжах и плавание. С 1 апреля в этом списке появится велоспорт.

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное министерство физической культуры и спорта пишет, что целью нового сезона сделали преодоление совместными усилиями 10 млн км.

Беговую лигу Подмосковья открыли в апреле этого года. Менее чем за год ее участниками стали более 9 тыс. человек. Все вместе они преодолели порядка 2,4 млн км. На следующей неделе подведут итоги первого сезона и объявят победителей проекта.

На базе проекта участники превращают тренировочные километры в баллы и обменивают их на поощрения, участие в розыгрышах, слоты для участия в спортивных мероприятиях в подмосковных городах.

Тренировки рассчитаны на разный уровень подготовки. Любой желающий может выбрать для себя любимый вид спорта и тренироваться круглогодично.

Ранее сообщалось, что в Московской области готовят к открытию 153 лыжных трасс и 765 катков. Общая протяженность лыжных трасс превысит 590 км. Зимний сезон официально открывается 1 декабря.