Больше 750 катков откроют зимой в Московской области

Активную подготовку 153 лыжных трасс и 765 катков ведут в Московской области. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на министерство благоустройства региона.

Общая протяженность лыжных трасс составит свыше 590 км. Трасса наибольшей длины будет пролегать по участку веломаршрута «ВЕЛО1» Яхрома — Дмитров — Дубна. Министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов уточнил, что зимний сезон официально открывается в первый день зимы.

Мероприятия по подготовке и открытию катков проводятся в парках и на лесных территориях ежегодно. По словам министра благоустройства Михаила Хайкина, власти стремятся насыщать территории сезонной инфраструктурой, чтобы местные жители могли провести свободное время с интересом и пользой для здоровья.

В минувшие выходные состоялось открытие Театрального катка в Химках и катка на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Кроме того, посетителей принимает лыжный центр «Истина» в деревне Головино в Истре.