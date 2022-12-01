Нестандартные санкции

Введение порога цен на российскую нефть обсуждается уже несколько месяцев. Идея была представлена еще в начале сентября в заявлении министров финансов стран «группы семи». Ее суть состояла в том, чтобы запретить перевозку российской нефти и нефтепродуктов морским путем в том случае, если цена контракта будет превышать заранее определенный уровень цены.

Наряду с перевозками речь и о сопутствующих страховании, предоставлении финансирования, брокерских услугах и тому подобном. Сформировалась «коалиция ценового порога», в которую наряду с членами «семерки» вошли Австралия и страны — члены ЕС. Вашингтон, Лондон и Брюссель уже разработали правовые механизмы новых ограничений. 5 декабря вступают в силу ограничения по нефти, а в феврале — по нефтепродуктам. Каковы шансы, что ценовой порог удастся навязать остальным странам?

Вообще это сравнительно новый и нестандартный вид экономических рестрикций. Наиболее распространенным и универсальным инструментом современных санкций остаются ограничения на экспорт и импорт, а также блокирующие меры. Под последними понимается запрет на любые финансовые операции с физическими лицами или организациями, внесенными в списки заблокированных. Российская нефтяная промышленность уже столкнулась с широкой гаммой экспортно-импортных ограничений. США, ЕС, Великобритания и ряд других стран ввели или постепенно вводят запреты на поставки нефти и нефтепродуктов из России. Они в значительной степени перекрыли импорт оборудования для отечественного энергетического сектора.

Еще до начала специальной военной операции в отношении ряда крупных нефтяных компаний России действовали секторальные ограничения в виде запрета на долгосрочное кредитование и на поставки в интересах отдельных проектов. Вводить блокирующие санкции оказалось сложнее. В черные списки попал целый ряд топ-менеджеров и крупных акционеров российских нефтяных активов. Однако сами компании блокировать на Западе не решались. Россия — слишком крупный поставщик нефти на мировой рынок. Блокировка финансовых трансакций наших поставщиков привела бы к панике на рынке и астрономическому взлету цены. Встречный ущерб — единственное, что останавливает Запад от таких действий.

В качестве более мягкой меры был предложен ценовой порог. Ставка делается на то, что западные компании контролируют значительные объемы перевозок и страхования, а также на доминирование американского доллара в мировых финансах. Российских производителей загоняют в ситуацию, в которой им либо придется продавать нефть в рамках ценового порога, либо она попросту не будет доставлена. Кроме того, такой груз не застрахуют, а финансовые трансакции по сделкам с участием банков из стран «коалиции порога» станут невозможными. Москва уже пригрозила отказом в поставках тем государствам, которые будут исполнять решения «коалиции». Но сама она и так в значительной степени отказалась от российской нефти. Индия, Китай и другие дружественные страны могут не присоединяться, но западные перевозчики не доставят туда российскую нефть.

Инициаторы санкций ожидают попыток их обхода и пытаются заранее цементировать возможные лазейки. Каких приемов обхода ожидают в западных столицах? Первый — формальное соблюдение ценового порога, но манипуляции со стоимостью перевозки или иными сопутствующими услугами. Минфин США заранее предупреждает перевозчиков, страховщиков, банкиров и иных участников рынка о том, что коммерчески неоправданные расценки будут рассматриваться как признак нарушения режима ценового порога. Понятие коммерческой оправданности не раскрывается, но сам сигнал зафиксирован.

Другая возможная опция обхода — искажение документации, которое может иметь место как на стороне поставщика, так и быть результатом сговора поставщика и перевозчика. На этот случай перевозчикам рекомендуется в течение пяти лет сохранять всю документацию о сделке, а поставщикам страховых и иных услуг прописывать в контрактах оговорку о том, что перевозимая нефть стоит ниже ценового порога. Наличие таких архивов само по себе не страхует от нарушений. Но позволяет регулятору в случае подозрений оперативно проверить историю сделок. В случае непреднамеренных нарушений компании могут отделаться относительно легко, а вот преднамеренный обход чреват уголовным преследованием.

Еще один вариант — смешивание российской нефти с нефтью иного происхождения. Пока ясных критериев таких пропорций не определено, хотя минфин США призывает к осторожности при осуществлении подобных сделок. ЕС в определении этих пропорций может учитывать разъяснения Еврокомиссии по смесям, подпадающим под импортные ограничения.

Опыт правоприменительной практики США показывает, что режим санкций будут нарушать, и у американских регуляторов отработаны механизмы выявления таких эпизодов. У ЕС и Великобритании опыта меньше, что не исключает активного преследования нарушителей. Однако обозначенные способы обхода всё же представляются мышиной возней, которая системно не решит проблему для России. В Москве могут разрабатываться более масштабные меры.

Наиболее очевидная — наращивание собственного танкерного флота. Сообщения о подобных шагах появлялись в зарубежных СМИ, хотя достоверные оценки здесь затруднительны. В руках у США, ЕС и прочих инициаторов есть способ противодействия. Они могут попросту внести российские нефтеналивные суда в списки заблокированных лиц. Тогда будет существенно затруднено их обслуживание в зарубежных портах. Американских вторичных санкций и штрафов побаиваются даже в дружественных странах. Опыт вторичных мер США против китайской COSCO Shipping Tanker и некоторых других компаний за предполагаемую перевозку иранской нефти в 2019 году может служить предостережением. Европейский союз также предусмотрел механизм наказания судов, перевозящих российскую нефть выше ценового потолка. Судам-нарушителям будет отказано в предоставлении финансовых, страховых и иных услуг в юрисдикции ЕС. Формулировка п. 7 ст. 3n Регламента Совета ЕС № 833/2014 позволяет предположить, что речь о любом судне, невзирая на страну происхождения.

Аналогичные проблемы могут возникнуть и при создании российской страховой компании для обслуживания нефтеналивных перевозок или в случае привлечения той или иной компании из дружественных стран. Здесь у США и союзников также в руках инструмент вторичных санкций. То же касается финансовых трансакций. Операции в валютах стран-инициаторов будут перекрыты. Здесь снова во весь рост встает вопрос о расчетах в национальных валютах. Большой вопрос, будут ли банки в дружественных странах подвергать себя риску всё тех же вторичных санкций в случае трансакций по операциям выше ценового порога.

Правовые механизмы санкций конкретно по ценовому порогу пока не прописаны. Однако они могут появиться в любой момент либо страны-инициаторы, прежде всего США, могут дать пояснение о применении к нему уже существующих норм. Так произошло недавно с пояснениями о возможных рестрикциях за использование платежной системы «Мир» в интересах заблокированных лиц.

В сухом остатке участникам «коалиции порога» необязательно добиваться вступления в их ряды большего числа стран. Достаточно пригрозить вторичными санкциями или принудительными мерами в случае выявленных нарушений или же попросту блокировать страховые услуги или финансовые трансакции, проходящие через западные компании и банки в нарушение предписанных норм.

Наращивая давление на российский нефтяной сектор, США и другие инициаторы санкций будут использовать богатый опыт ограничений против Тегерана. В свое время Вашингтону удалось добиться «глобализации» своего запрета на импорт иранской нефти и связанных с подобным импортом услуг. Иран продолжает выживать в условиях санкций, хотя и несет потери. Вне всяких сомнений, Россия тоже сохранит эффективные пути поставок своей нефти на внешние рынки. Однако, как и в случае Ирана, санкции увеличат издержки российского нефтяного экспорта.

Автор — программный директор клуба «Валдай»

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