В подмосковном Раменском загорелся цех по производству пластика

Цех по производству пластика загорелся в городском округе Раменское в Московской области. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

На кадрах видно, как в небо поднимается столб черного дыма.

«В деревне Кузнецово на улице Центральная горит цех по производству пластика на площади 450 кв. м», — заявили в МЧС.

Информация о пострадавших уточняется.

В конце ноября торговый центр «Альбатрос» загорелся в подмосковном Дмитрове. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание. Пострадавших не было.