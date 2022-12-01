Галерею над источником №17 отремонтируют в Ессентуках в 2023 году
В Ессентуках начался поиск подрядчика, который займется ремонтом галереи над источником №17. Максимальная стоимость контракта составит 62,1 млн рублей.
В качестве заказчика работ выступает Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ». Учреждение будет финансировать ремонт за счет средств, предоставленных в виде субсидии из бюджета региона. Об этом сообщает NewsTracker.
Питьевая галерея источника №17 была признана объектом культурного наследия федерального значения. Ее построили в 1858 году. Реставрации подлежат все части здания, включая фундамент, фасад и кровлю. Также потребуется реставрация зенитного фонаря — стеклянного купола над основным залом галереи.
Отремонтировать галерею планируется до конца 2023 года.