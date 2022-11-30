Здание автошколы горело в Рязани

В Рязани произошел пожар в здании автошколы на улице Высоковольтной. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Информация о возгорании поступила в ведомство в среду, 30 ноября, в 14:57. Первый расчет прибыл на место через пять минут после вызова, пишет РИА «7 новостей». К тому моменту сотрудники автошколы уже ликвидировали пожар самостоятельно.

Как рассказали 62INFO.ru очевидцы, горело помещение на втором этаже дома № 27 по улице Высоковольтной.

Причину возгорания устанавливает дознаватель МЧС.

В ночь на 30 ноября пожар произошел в другом городе — в Красноярке загорелся торговый центр «Взлетка Plaza». Огонь распространился на 200 кв. м, повредив кровлю и фасад здания. Позже сообщалось, что открытое горение удалось ликвидировать.