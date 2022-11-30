В Красноярске загорелся торговый центр

В торговом центре Красноярска «Взлетка Plaza» произошло возгорание. Об этом стало известно в среду, 30 ноября.

«В 05:57 по красноярскому времени поступило сообщение о загорании кровли и фасада торгового центра на улице Весны. На месте работают 18 единиц техники, около 60 человек», — сказано в сообщении МЧС.

В 07:51 крск пожар был локализован на всей площади возгорания — 200 кв. м. Информации о погибших и пострадавших пока нет. Работа на месте происшествия продолжается.

«На данный момент три экипажа ДПС контролируют движение в районе близлежащих к происшествию улиц», — говорится в сообщении МВД.

Уточняется, что перекрыт участок улицы Весны от улицы Батурина до улицы Взлетная. Автомобилистов просят выбирать альтернативные пути проезда.

Ранее, 28 ноября, сообщалось, что торговый центр «Альбатрос» загорелся в подмосковном Дмитрове. Возгорание произошло в помещении сауны. Площадь пожара составила 12 кв. м.