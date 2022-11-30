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Автоледи перепутала педали и протаранила магазин в Сочи

Автоледи перепутала педали, сбила пешехода и врезалась в магазин в Сочи
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Женщина на автомобиле Opel протаранила магазин в Сочи и сбила мужчину из-за того, что перепутала педали. ДТП произошло 30 ноября на улице Яна Фабрициуса.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как красный Opel на скорости въехал в заставленный «Газелями» проулок, задел мужчину и протаранил торговый павильон. Автомобиль влетел внутрь магазина, вдребезги разбив стеклянную стену.

К месту аварии подбежали очевидцы. По их словам, водитель перепутала педали.

Пострадавший мужчина получил травму ноги: он самостоятельно поднялся и, прихрамывая, отошел в сторону.

11 ноября в Сургуте женщина въехала на детскую площадку и сбила двух детей на качелях. В результате один ребенок от удара вылетел с качелей на землю. Очевидцы бросились детям на помощь, позже к ним присоединилась женщина-водитель.

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