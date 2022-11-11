В Сургуте женщина въехала на детскую площадку и сбила детей на качелях

В Сургуте женщина въехала на детскую площадку и сбила двух детей на качелях. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщает издание «Вестник Сургутского региона».

Инцидент произошел во дворе дома на улице Университетской.

На кадрах видно, как авто наезжает на детей. В результате один ребенок от удара вылетел с качелей на землю. Очевидцы бросились детям на помощь, позже к ним присоединилась женщина-водитель.

Других подробностей случившегося пока нет.

6 ноября в Тюмени водитель легкового Mercedes-Benz сбил мужчину с дочкой, которые перебегали проезжую часть. Отец девочки не пострадал, школьница получила ушибы.