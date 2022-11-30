Реклама
Прямой эфир
Мир
Полузащитник клуба «Атлетико Тукуман» скончался в возрасте 22 лет
Мир
В ДНР сочли озвученные ЕК данные о потерях ВСУ правдивыми
Мир
Reuters сообщило о ликвидации лидера ИГ
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам приостановить выселение должников
Мир
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6
Мир
Испанский суд рассмотрит инцидент со взрывом в украинском посольстве
Мир
Еврокомиссия рекомендовала заморозить субсидии ЕС для Венгрии
Пресс-релизы
1 декабря президент встретится с участниками II Конгресса молодых ученых
Общество
Песков не подтвердил запрет на выезд за границу сотрудникам администрации президента
Мир
Пеле внепланово госпитализировали в Бразилии
Экономика
В Масложировом союзе спрогнозировали рост экспорта подсолнечного масла РФ на 10%
Экономика
В Европе цены на газ впервые с 13 октября превысили $1600 за 1 тыс. куб. м

В Масложировом союзе спрогнозировали рост экспорта подсолнечного масла РФ на 10%

Масложировой союз: РФ может стать мировым лидером по экспорту подсолнечного масла
0
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Объемы экспорта подсолнечного масла из РФ по итогам 2022 года могут вырасти на 10% по сравнению с 2021 годом, сообщил «Известиям» 30 ноября исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. При этом он уточнил, что пока сохраняются проблемы логистического характера и проведения платежей.

Масла в огонь: как подсолнечник и пальма взорвали мировые рынки
Цены на все виды растительного масла бьют рекорды, и не только из-за ситуации на Украине

«По итогам текущего сезона 2022–2023 Россия может стать мировым лидером по экспорту подсолнечного масла, увеличив предложение его для мирового рынка на 70% по сравнению с прошедшим сезоном, в физическом выражении это может составить более 5 млн т», — подчеркнул Мальцев.

По его словам, в сентябре-октябре 2022 года экспорт подсолнечного масла из России увеличился в два раза по сравнению с теми же месяцами 2021 года.

«В основном это связано с рекордным урожаем масличных культур и большими переходящими остатками прошлого сезона. Что позволило отечественным МЭЗам (маслоэкстракционным заводам. — Ред.) нарастить объемы производства подсолнечного масла», — объяснил исполнительный директор Масложирового союза России.

Как он уточнил, это плановое увеличение производства в соответствии с показателями проекта «Экспорт продукции АПК».

«Мы движемся даже с опережением, имеем рекорд за рекордом по производству масличных культур и наращиваем объем производства. Так как потребление внутри страны статично, то излишки отправляются на экспорт», — рассказал Мальцев.

16 июля правительство РФ установило дополнительные квоты на вывоз из России подсолнечного масла и жмыха. Так, квота на экспорт подсолнечного масла была увеличена на 400 тыс. т, жмыха — на 150 тыс. т.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022