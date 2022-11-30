В Масложировом союзе спрогнозировали рост экспорта подсолнечного масла РФ на 10%

Объемы экспорта подсолнечного масла из РФ по итогам 2022 года могут вырасти на 10% по сравнению с 2021 годом, сообщил «Известиям» 30 ноября исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. При этом он уточнил, что пока сохраняются проблемы логистического характера и проведения платежей.

«По итогам текущего сезона 2022–2023 Россия может стать мировым лидером по экспорту подсолнечного масла, увеличив предложение его для мирового рынка на 70% по сравнению с прошедшим сезоном, в физическом выражении это может составить более 5 млн т», — подчеркнул Мальцев.

По его словам, в сентябре-октябре 2022 года экспорт подсолнечного масла из России увеличился в два раза по сравнению с теми же месяцами 2021 года.

«В основном это связано с рекордным урожаем масличных культур и большими переходящими остатками прошлого сезона. Что позволило отечественным МЭЗам (маслоэкстракционным заводам. — Ред.) нарастить объемы производства подсолнечного масла», — объяснил исполнительный директор Масложирового союза России.

Как он уточнил, это плановое увеличение производства в соответствии с показателями проекта «Экспорт продукции АПК».

«Мы движемся даже с опережением, имеем рекорд за рекордом по производству масличных культур и наращиваем объем производства. Так как потребление внутри страны статично, то излишки отправляются на экспорт», — рассказал Мальцев.

16 июля правительство РФ установило дополнительные квоты на вывоз из России подсолнечного масла и жмыха. Так, квота на экспорт подсолнечного масла была увеличена на 400 тыс. т, жмыха — на 150 тыс. т.