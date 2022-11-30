Легковая иномарка сбила пешехода в Вышневолоцком округе Тверской области

В Вышневолоцком округе Тверской области мужчина пострадал в результате наезда легковой иномарки. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

Авария произошла 29 ноября в поселке Академический. Водитель Ford Focus, поворачивая направо в районе дома № 15 по улице Пионерской, допустил наезд на пешехода, который двигался по краю дороги во встречном направлении.

Как пишут «Тверские ведомости», в результате ДТП пешеход получил различные телесные травмы. При этом информацию о состоянии пострадавшего издание не приводит.

25 ноября в селе Корневое в Рязанской области 60-летнего мужчину-пешехода сбил автомобиль ВАЗ-2110, после чего на него наехал Nissan Terrano. В результате наезда сразу двух авто мужчина погиб.