Мужчина погиб под колесами сразу двух автомобилей в Рязанской области

В Скопинском районе Рязанской области в результате наезда двух автомобилей погиб пешеход. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Авария произошла утром в пятницу, 25 ноября, в селе Корневое. По предварительным данным, 60-летнего мужчину-пешехода сбил автомобиль ВАЗ-2110, после чего на него наехал Nissan Terrano, пишет РИА «7 новостей».

В результате наезда сразу двух авто пешеход получил различные травмы, от которых скончался на месте.

Известно, что за рулем отечественной легковушки находился 57-летний скопинец, а иномаркой управлял 59-летний местный житель, уточняет 62INFO.ru. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

8 ноября в Свердловской области водитель иномарки наехал на женщину, которая сидела на дороге. Пешеход погибла.