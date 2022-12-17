Реклама
Прямой эфир
Мир
В Венгрии выступили за вступление Украины в Евросоюз
Экономика
Мишустин поручил правительству обновить программы льготной ипотеки
Мир
Латвийский канал TV3 расторгнет договор аренды с «Дождем»
Общество
Паромное сообщение в Керченском проливе восстановлено
Армия
Экипаж МКС из космоса поздравил стратегических ракетчиков с Днем РВСН
Мир
Евросоюз ввел санкции против Михалкова, Лепса и Корчевникова
Мир
Захарова указала на независимую позицию стран Африки в ситуации вокруг Украины
Мир
Футбольный фанат угнал автобус с людьми ради просмотра матча на ЧМ-2022
Мир
Евросоюз официально опубликовал новый пакет санкций против России
Мир
Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против России
Общество
В Росавиации прошло совещание по вопросу полетов iFly в Египет через Сирию
Мир
Хорватия отказалась обучать в своей стране украинских военных

День работников органов ЗАГСа – 2022: история и традиции праздника

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России 18 декабря отмечают День работников органов ЗАГСа — сотрудников, которые регистрируют самые важные события в жизни человека. В 2022 году праздник приходится на воскресенье. «Известия» рассказали читателям об истории и традициях знаменательного дня.

День работников органов ЗАГСа – 2022: история праздника

Дата торжества выбрана не случайно. 18 декабря 1917 года был подписан декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния», положивший начало работе органов государственной регистрации. После этого события стали считаться действительными с точки зрения закона только при наличии соответствующей записи в актах гражданского состояния.

Всё из семьи: данные из загсов могут попасть в мониторинг уже с этого года
Как информация о браках, смене фамилий и датах смерти поможет в борьбе с отмыванием доходов

Таким образом, каждый сотрудник загса играет важную роль в укреплении института семьи в России и обеспечивает правовые интересы отдельных граждан.

Также важная реформа в системе регистрации актов гражданского состояния произошла в 2018 году, когда все архивы загсов были объединены Федеральной информационной системой.

Праздник работников загсов не был закреплен на официальном уровне, но в профессиональных кругах торжество закрепилось именно в памятную дату.

День работников органов ЗАГСа – 2022: традиции праздника

Руководство отдельных загсов в день праздника может собрать сотрудников за праздничным столом или наградить грамотой или премией отличившихся работников. На торжество обращают внимание некоторые СМИ, рассказывающие о правовых основах института семьи в России и роли работников загсов.

Домочадцы же поздравляют сотрудников теплыми словами, а иногда и небольшими сюрпризами, отмечая их собранность и ответственность за праздничным столом.

3 декабря в России отмечали День юриста. «Известия» рассказали о празднике специалистов, защищающих права человека, а также о традициях торжества.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022