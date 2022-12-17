День работников органов ЗАГСа – 2022: история и традиции праздника

В России 18 декабря отмечают День работников органов ЗАГСа — сотрудников, которые регистрируют самые важные события в жизни человека. В 2022 году праздник приходится на воскресенье. «Известия» рассказали читателям об истории и традициях знаменательного дня.

День работников органов ЗАГСа – 2022: история праздника

Дата торжества выбрана не случайно. 18 декабря 1917 года был подписан декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния», положивший начало работе органов государственной регистрации. После этого события стали считаться действительными с точки зрения закона только при наличии соответствующей записи в актах гражданского состояния.

Таким образом, каждый сотрудник загса играет важную роль в укреплении института семьи в России и обеспечивает правовые интересы отдельных граждан.

Также важная реформа в системе регистрации актов гражданского состояния произошла в 2018 году, когда все архивы загсов были объединены Федеральной информационной системой.

Праздник работников загсов не был закреплен на официальном уровне, но в профессиональных кругах торжество закрепилось именно в памятную дату.

День работников органов ЗАГСа – 2022: традиции праздника

Руководство отдельных загсов в день праздника может собрать сотрудников за праздничным столом или наградить грамотой или премией отличившихся работников. На торжество обращают внимание некоторые СМИ, рассказывающие о правовых основах института семьи в России и роли работников загсов.

Домочадцы же поздравляют сотрудников теплыми словами, а иногда и небольшими сюрпризами, отмечая их собранность и ответственность за праздничным столом.

3 декабря в России отмечали День юриста. «Известия» рассказали о празднике специалистов, защищающих права человека, а также о традициях торжества.