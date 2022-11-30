Путин обсудил с президентом Узбекистана экономическое сотрудничество

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, в ходе которого лидеры обсудили вопросы экономического сотрудничества. Об этом 30 ноября рассказали в пресс-службе Кремля.

«Затронуты актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию перспективных совместных проектов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти темы также будут предметно рассмотрены в ходе предстоящегозаседания совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран в Самарканде, который пройдет 1-2 декабря.

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