Сезон навигации закончится на Байкале 25 декабря

Навигацию запретят на озере Байкал в Иркутской области с 25 декабря. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

На реке Ангаре навигация будет завершена 1 декабря. Судоводителям, которые нарушат запрет выхода на воду, грозит административная ответственность с наложением штрафа до 10 тыс. рублей.

На прошлой неделе сообщалось о завершении сезона водной пассажирской навигации в Московской области. В 2022 году речными маршрутами воспользовалось свыше 30 тыс. человек.