Больше 30 тыс. человек воспользовались речным транспортом в Подмосковье

Сезон водной пассажирской навигации завершился в Московской области. В 2022 году речными маршрутами воспользовались больше 30 тыс. человек.

Перевозки осуществлялись по трем маршрутам в Коломне, Серпухове и Лыткарине. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Речной транспорт совершил около 6 тыс. рейсов.

Основной поток был зарегистрирован в Лыткарине, где речным транспортом воспользовались свыше 18,3 тыс. пассажиров. Наиболее часто жители и гости Подмосковья пользовались теплоходами в июле: зарегистрировано 7,5 тыс. поездок.

«Речная навигация позволяет жителям экономить время в пути, минуя использование личного и наземного общественного транспорта», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В Коломне и Серпухове речной транспорт прекратил движение в конце сентября. В Лыткарине последний рейс был выполнен 20 ноября. Следующий сезон навигации начнется в мае 2023 года.