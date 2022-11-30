28–30 ноября в румынской столице проходит саммит глав внешнеполитических ведомств стран НАТО. При этом в центре внимания — реализация новой стратегической концепции блока, вызовы со стороны КНР, энергетическая безопасность, защита важной инфраструктуры альянса, поддержка Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдавии, а также процесс вступления Финляндии и Швеции в объединение.

Кроме того, министры обсуждают ситуацию на Украине и укрепление безопасности альянса в Черном море. Несмотря на то что украинская тематика крайне актуальна в связи с нынешними событиями, эксперты и СМИ скорее вспоминают, как на встрече в том же Бухаресте, но 14 лет назад, по настоянию США Украина и Грузия присоединились к плану по принятию новых членов в НАТО (ПДЧ). Хотя в 2008-м не все страны были настроены позитивно относительно такого решения, Джордж Буш-младший всё же смог настоять на его принятии.

В контексте политики «открытых дверей» многие обратили внимание на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который 29 ноября сказал: «Мы [страны — члены блока] будем усиливать присутствие НАТО от Черного до Балтийского моря». Для тех, кто следит за внешней политикой Соединенных Штатов, это сообщение прозвучало не как что-то новое, а скорее как нечто старое.

Еще в конце 1990-х годов администрация президента-демократа Билла Клинтона выступала с идеей расширения НАТО «от Балтийского до Черного моря». Этот подход имел геостратегическую задачу — выйти на важные регионы Балтийского, Черного и Каспийского морей, Закавказья и Центральной Азии. Появилась тогда и цель укрепить сотрудничество с «новой Европой» — странами, входившими ранее в Организацию Варшавского договора. Администрация Джорджа Буша-младшего продолжила этот подход и по итогам Пражского саммита НАТО в 2002-м, когда в организацию были приглашены Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония. Их присоединение состоялось в 2004-м.

Таким образом, речь идет о продолжении расширения и укрепления НАТО, которое длится уже более 20 лет. Тем не менее в современных реалиях заявление Блинкена имеет и практический смысл, так как не за горами вступление Финляндии и Швеции. Подключение североевропейских стран к альянсу сделает Балтийское море разделенным на подконтрольное НАТО и России — без третьих акторов. Хотя всё еще не ясно, когда именно это произойдет, из-за сохраняющихся разногласий Турции с Хельсинки и Стокгольмом.

Однако одновременно в выступлении Блинкена стоит обратить внимание еще на один момент. По его словам, Вашингтон готов поддерживать контакты с Москвой по военной линии для снижения рисков различных инцидентов. То есть как бы ни отражалась политика США в публичном поле, на деле они весьма прагматичны. Тем более у России и Штатов даже в самые напряженные моменты двусторонних отношений, по сути, никогда не прерывалась связь, особенно по вопросам безопасности.

Хорошим примером взаимодействия Москвы и Вашингтона может служить Сирия. Контакты между американскими и российскими военными были разорваны в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Но уже в 2015-м из-за высокой активности «Исламского государства» (запрещенная в РФ организация) и начала российской операции в Сирии министерства обороны США и РФ подписали меморандум о безопасности полетов над арабской республикой. Позже были налажены каналы круглосуточной оперативной связи между органами военного управления двух стран.

С 2016 года регулярно проводились видеоконференции между экспертами по вопросам выполнения меморандума. Стороны обменивались оценками выполнения договоренностей, а также анализировали действия сторон по разрешению потенциально конфликтных ситуаций. И хотя сегодня подобный уровень взаимодействия сложно себе представить, самое главное — такая практика есть. Кроме того, нельзя забывать, что Москва и Вашингтон ведут консультации по вопросам стратегической стабильности. Хотя последние переговоры, которые должны были пройти в Каире (речь идет о сессии двусторонней консультативной комиссии по российско-американскому Договору о СНВ), перенеслись по инициативе РФ.

Несмотря на все имеющиеся сложности в двусторонних отношениях России и США — в частности, связанных с политикой «открытых дверей» НАТО и ситуацией на Украине, чрезвычайно важно, что стороны продолжают поддерживать диалог. Для того чтобы не допустить инцидентов, которые могли бы обострить и так накаленную обстановку на международной арене.

Автор — программный координатор Российского совета по международным делам



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