Пенсионерка пострадала при съезде автомобиля в кювет в Коми
В городе Печора в Коми в результате съезда автомобиля в кювет пострадала пожилая женщина. Об этом ИА «Комиинформ» сообщили в УГИБДД МВД по республике.
Авария произошла 29 ноября на технологическом проезде по улице Лесокомбинатовской. В районе дома № 4 водитель «Лады Гранта» не справился с управлением, машина вылетела в кювет и опрокинулась.
В результате ДТП пострадала 69-летняя пассажирка легковушки. Она получила ушиб голову, госпитализация ей не потребовалась. Как отметили в Госавтоинспекции, женщина не была пристегнута ремнями безопасности.
28 ноября в Омске водитель легковушки после столкновения с другой машиной врезался в теплотрассу. Пострадала девочка-подросток.