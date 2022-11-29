Машина в Омске врезалась в теплотрассу после столкновения с другим авто
В Омске водитель легковушки после столкновения с другой машиной врезался в теплотрассу. Пострадала девочка-подросток, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
Авария произошла вечером 28 ноября на улице Хабаровской. Предварительно установлено, что 29-летний водитель Toyota Corona нарушил дистанцию и столкнулся с Renault Logan под управлением 52-летнего мужчины. От удара Renault вырулил в теплотрассу, пишет ИА «Город55».
В результате ДТП пострадала 16-летняя девочка, которая находилась в Logan. Ее доставили в больницу, где врачи оказали ей помощь и отпустили.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Днем 28 ноября три человека получили травмы в результате ДТП в Балакове (Саратовская область). Автомобиль «Газель» опрокинулся на Подсосенском шоссе.