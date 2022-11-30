Впервые в истории арбитром матча чемпионата мира по футболу станет женщина

Матч чемпионата мира по футболу впервые в истории рассудит женщина. Француженка Стефани Фраппар станет первой работающей в роли главного арбитра на мировом первенстве, передает телеканал «Известия». Фраппар назначена на третий тур группового этапа чемпионата. Игра состоится 1 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. В третьем туре чемпионата встретятся сборные Германии и Коста-Рики.

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