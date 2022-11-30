В России может закрыться каждый второй торговый центр

В России на продажу выставлено около 200 торговых центров, об этом Известиям сообщили в Российском совете торговых центров. Участники рынка торговой недвижимости уточняют, что в зоне риска банкротства сейчас находится каждый второй молл, передает телеканал «Известия». С начала 2022 года экспозиция торговых центров увеличилась на 14%. Судьба каждого молла зависит от географического положения, профессионализма команды менеджеров, объема опустевших помещений и еще ряда причин.

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