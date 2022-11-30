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В РФ создали смарт-костюм для реабилитации людей с грыжами и ДЦП
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В РФ создали смарт-костюм для реабилитации людей с грыжами и ДЦП

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Фото: Global Look Press/Medicimage
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Российские инженеры создали «умный» костюм, который можно использовать для диагностики и реабилитации при болезнях опорно-двигательного аппарата — например, межпозвоночных грыжах, ДЦП, ожирении, мышечном воспалении и после травм.

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Разработка позволяет контролировать состояние мышечного каркаса, движения и положение тела в пространстве, а также объективно оценивать подвижность суставов пациентов. На основе полученных данных искусственный интеллект составляет персональные программы для восстановления двигательных функций, следит за правильным выполнением упражнений и их эффективностью. Испытания костюма уже начались в Московском центре инноваций в здравоохранении.

Как пояснили исследователи, для регистрации движений в костюме используется специальная навигационная система, аналогичная технологии, которую применяют для отслеживания движений судов, самолетов, ракет и других объектов. В костюме есть 12 датчиков — по три на каждой конечности. Это электронные гироскопы, показывающие ориентацию тела в пространстве, акселерометры, измеряющие ускорение, и магнитометры, помогающие определять положение человека головой вниз или вверх.

Данные со всех этих устройств по Bluetooth поступают в вычислительный модуль, где их обрабатывает искусственный интеллект, который распознает движения. Это необходимо, чтобы система могла давать пользователю правильные рекомендации. Разработчики использовали два типа нейросетей. Первую обучали на эталонных данных о правильных здоровых движениях, как, например, у спортсменов. Вторая учится на движениях пациента, что позволяет ей определить идеальную индивидуальную траекторию для конкретного человека.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Телу время: в РФ создали смарт-костюм для реабилитации людей с грыжами и ДЦП»

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