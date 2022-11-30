«Известия» рассказали о проблемах в книжной отрасли перед ежегодной ярмаркой

Ежегодная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction пройдет c 1 по 5 декабря 2022 года в Гостином Дворе на Ильинке. Накануне ярмарки «Известия» разобрали главные проблемы отрасли.

Предстоящий престижный салон интеллектуальной литературы Non/fiction выявил несколько трендов, характерных для рынка, осаждаемого со всех сторон. Это и удорожание бумажной книги — стоимость только типографских услуг выросла на 50%, и сокращение предложений со стороны западных правообладателей более чем вдвое, и накал страстей внутри литературного сообщества, вылившийся в ряд скандалов в соцсетях.

«Можно сказать, что индустрия переживает одновременно все кризисы последних десятилетий. Среди них — дефицит бумаги, рост цен на типографские услуги, при этом покупательная способность читателей падает», — рассказал генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.

Эксперт отметил, что себестоимость книжного производства еще в марте подорожала на 25–30%, этот рост стал рекордным за последнее десятилетие.

Острее всего дефицит ощущается в сегменте высококачественной мелованной бумаги, предназначенной для печати альбомов, детских книг и подарочных изданий: она в основном поставлялась из Финляндии. Но сегодня эти цепочки поставок прерваны. Что же до сотрудничества с азиатскими производителями, то, по признанию игроков книжного рынка, пока переговоры с ними не принесли значительного успеха.

По словам Капьева, российские издательства будут приостанавливать выпуск определенных книг, которые обычно печатались на мелованной бумаге. Остальные сорта (газетная, офсетная и типографская) все производятся в России, и дефицита в них нет.

Подробнее в материале «Известий»:

«Просто фантастика: цены, ссоры и новые авторы на Non/fiction»