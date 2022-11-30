Посол России рассказал об отношении канадцев к эвтаназии

Жителей Канады возмущают действия властей страны в отношении эвтаназии, которая периодически применяется даже в случаях с излечимыми заболеваниями. Об этом во вторник, 29 ноября, заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов в беседе с «Известиями».

«Канадцы возмущены. Когда пожилым людям, ветеранам, тяжелобольным людям вместо того, чтобы их лечить, причем у них не неизлечимые болезни, их можно лечить, но это будет долго, дорого, им говорят: «У вас есть другой выбор, вы можете сейчас здесь получить прививочку и спокойно уснуть». И канадское общество возмутилось, до чего они доходят», — сказал он.

Степанов подчеркнул, что возмущение жителей Канады прослеживается в социальных сетях, местных газетах и на телевидении. Вопрос эвтаназии остается предметом «внутренней дискуссии» в стране.

«Понятно, что с нашей (российской. — Ред.) точки зрения это совершенно неприемлемая концепция, но есть здесь (в Канаде. — Ред.) такие проблемы», — заключил дипломат.

Ранее, в январе, правительство Австрии ввело разрешение неизлечимо больным и длительное время страдающим тяжелобольным гражданам воспользоваться правом на получение содействия в непрямой эвтаназии. Теперь вышеуказанная категория людей может воспользоваться подобной услугой, написав специальное заявление.

Парламент Испании в марте 2021 года утвердил закон о легализации эвтаназии. Испания стала одним из немногих государств, позволяющих неизлечимо больным пациентам воспользоваться услугой помощи для ухода из жизни.