В Австрии разрешили эвтаназию для тяжелобольных людей

Правительство Австрии разрешило с 2022 года неизлечимо больным и длительное время страдающим тяжелобольным гражданам воспользоваться правом на получение содействия в непрямой эвтаназии. Соответствующее решение было принято в октябре прошлого года, с 1 января 2022-го оно вступило в силу.

Теперь вышеуказанная категория людей может воспользоваться подобной услугой, написав специальное заявление. При этом одобрить непрямую эвтаназию должны два врача, одним из которых является специалист в паллиативной медицине, передавало агентство Reuters.

Вместе с тем такой вид непрямой эвтаназии останется запрещен для несовершеннолетних.

Ранее, в конце января 2021 года, за легализацию эвтаназии проголосовал португальский парламент. Сообщалось, что данную процедуру смогут пройти неизлечимо больные и на протяжении долгого времени страдающие от невыносимых болей пациенты. Однако им должно быть более 18 лет и их должны признать психически здоровыми для принятия такого решения.

22 ноября в Германии решили запретить проведение эвтаназии людям, не прошедшим вакцинацию от коронавируса. Уточнялось, что сама процедура, как и подготовка к ней, требует не только особой ответственности и обоснованного решения со стороны человека, но и человеческой близости во время проведения процедуры.