Режиссер Стивен Спилберг заразился коронавирусом

У Стивена Спилберга диагностировали COVID-19. Из-за болезни кинорежиссер пропустил премию Gotham Awards, передает телеканал «Известия». Торжественная церемония прошла в Нью-Йорке. Режиссер планировал посетить выступление Мишель Уильямс. Актриса снялась в кинокартине Спилберга «Фабельманы». Информации о состоянии 75-летнего Спилберга нет. С таким диагнозом режиссер рискует пропустить сезон кинонаград в этом году.

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