Газета The Washington Post посоветовала американцам вместо традиционного сезонного ужина, который сейчас не по карману четверти семей в США, прибегнуть к поеданию насекомых. Газета 27 ноября опубликовала статью в статье под названием «Соленые муравьи. Сверчки. Почему вы должны попробовать съедобных насекомых», где рассказала о плюсах подобной пищи.

«Потребители уже могут найти такие продукты, как соленые муравьи, на «Амазон» и протеиновые батончики из сверчкового порошка — в швейцарских продуктовых магазинах», — говорится в материале.

В статье отмечается, что выращиваемые на ферме насекомые производят гораздо меньше парниковых газов и требуют меньше земли и воды, чем традиционный домашний скот. Так, сверчки, по данным издания, в 12 раз эффективнее коров превращают корм в съедобную массу.

The Washington Post сообщила, что уже 2 млрд человек в мире едят насекомых. Эта практика распространена в основном в некоторых частях Африки, Латинской Америки и Азии.

Газета также приводит мнения психологов и маркетологов о том, что труднее всего заставить людей сделать первый укус, чтобы попробовать пищу с насекомыми. Издание утверждает, что вкус пища не так уж и ужасна и многие даже не распознают в продукте добавку порошка из сверчков, если его не указывать ее на упаковке.

Ранее употреблять в пищу насекомых предложили в Евросоюзе.

В августе портал Роскачество сообщил, что европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) дополнило список альтернативных источников белка личинками моли. Отмечалось, что они пополнят разрешенных для употребления в пищу в ЕС насекомых после одобрения Еврокомиссии (ЕК).

17 августа сообщалось, что пользователи Twitter возмутились сообщением ЕК том, что на территории Евросоюза в качестве употребления в пищу одобрили домашних сверчков, желтых мучных червей и мигрирующую саранчу. Некоторые пользователи предложили составу ЕК есть такие «деликатесы» самим.

В тот же день врач-диетолог Елена Тихомирова в беседе с «Известиями» отметила, что насекомые вполне пригодны в пищу, однако в современном мире в этом нет необходимости, поскольку на рынке продовольствия сейчас и так много еды. По ее словам, у многих специализированных институтов есть «секретные» разработки питания людей в чрезвычайных ситуациях. Измельченная ткань насекомых вполне пригодна в пищу, она является источником белка, там есть большое количество животного хитина, который выполняет роль клетчатки.

Как пояснила эксперт, благодаря современной промышленности сейчас можно взять любых животных, насекомых или моллюсков и путем экстракции сделать из них довольно хорошую комбинацию питательных веществ.

Сложности в экономической сфере из-за роста цена на продукты, свет и тепло в странах Запада возникли на фоне антироссийских санкций, которые страна вместе с США и Евросоюзом ввела в ответ на спецоперацию по защите жителей Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля.

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