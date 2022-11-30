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Россияне назвали условие для покупки автомобиля в кредит

Исследование «Росгосстраха» и Автотеки: 55% россиян готовы потратить на авто с пробегом до 700 тыс. рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Большинство опрошенных россиян (61%) готовы рассматривать авто возрастом до пяти лет, при этом потратить на транспортное средство 55% опрашиваемых планирует до 700 тыс. рублей. Такие результаты показал опрос, проведенный страховой компанией «Росгосстрах» и сервисом онлайн-проверки автомобилей «Автотека» среди россиян, планирующих покупку автомобиля с пробегом в течение года. Данные исследования 30 ноября поступили в редакцию «Известий».

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Выяснилось, что большинство россиян планируют искать авто в интернете на специализированных онлайн-площадках (65%). Треть респондентов планируют купить машину у официальных дилеров, а 32% будут искать через друзей и знакомых. Мужчины готовы чаще искать авто у друзей и знакомых и у неофициальных дилеров, чем женщины (35% и 15% против 29% и 9% соответственно).

В ходе опроса у россиян также спросили, как они планируют собрать необходимую сумму для покупки авто. Так, 55% респондентов хватает личного дохода и накоплений для приобретения машины в будущем. Кроме того, 53% всех респондентов готовы купить авто в кредит при одном условии: если при таком варианте стоимость автомобиля будет дешевле, чем при покупке без кредита.

Эксперты «Автотеки» предполагают, что такой выбор обусловлен готовностью быстрого закрытия кредита и, как следствие, более выгодного вложения в покупку авто. Согласно исследованию, 30% опрошенных планируют брать на покупку авто кредит в любом случае. Примечательно, что автомобилисты в возрасте 25–64 лет в большей степени готовы брать кредит, чем молодые люди (18–24) и люди пенсионного возраста (35% против 14%).

Большинство россиян готовы потратить на авто с пробегом до 700 тыс. рублей (55%). Еще 24% рассматривают машину на сумму от 700 тыс. до 1 млн рублей. Оставшийся 21% готовы купить авто дороже 1 млн рублей.

Рассматривать авто возрастом до пяти лет готовы 61% респондентов, из них 31% рассматривает машины до трех лет. В топ-3 марок, которые планируют приобрести россияне, вошли Toyota (28%), Kia (24%) и российские авто (22%).

В сентябре Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил, что каждый пятый житель РФ в имеет более одного автомобиля в семье. Согласно исследованию, большинство россиян (64%) имеют в собственности хотя бы один личный автомобиль, а у 19% граждан есть две или более машины в семье.

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