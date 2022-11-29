Заболеваемость ОРВИ выросла в Ханты-Мансийском АО на 10,2%

За минувшую неделю заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) выросла в Ханты-Мансийском автономном округе на 10,2%. В части детских садов и школ приостановлен образовательный процесс.

По данным Роспотребнадзора, эпидемический порог превышен на 56,7% по совокупному населению. Наибольший рост заболеваемости отмечается среди детей 7–14 лет. В Ханты-Мансийске уровень заболеваемости вырос более чем в два раза.

В 59 группах 31 детского сада приостановлен образовательный процесс. Также карантин введен в 37 классах 13 школ. Полностью закрыта одна школа в Ханты-Мансийске, пишет Muksun.fm.

За неделю зарегистрирован 21 случай гриппа в пяти муниципальных образованиях. Всего с начала сезона выявлено 35 случаев гриппа. Прививки против заболевания поставили почти 972,3 тыс. жителей ХМАО, что составляет 93,5% от плана вакцинации.