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Эксперт назвал самые сложные для замены роботами профессии

Эксперт Вольнов: профессии с тонкой моторикой заменят роботами в последнюю очередь
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
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Работа специалистов, подразумевающая сложные движения, скорее всего, будет заменяться роботами в последнюю очередь. Так перспективы внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в рабочие сферы оценил руководитель корпоративного венчурного фонда HeadHunter HH Ventures Евгений Вольнов.

«Цель — к 2050 году создать команду роботов, способную соревноваться с людьми»
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В беседе с «Известиями» 29 ноября он отметил, что роботами можно заменить, в частности, специальности на вредных производствах, и людям необходимо двигаться в этом направлении.

«Но надо понимать, что автоматизация состоит из двух больших компонентов. Первый — интеллектуальная часть, исполнение алгоритмов. Второй — физическое передвижение, когда работник что-то переносит, закручивает, состыковывает детали. Я подозреваю, что как раз автоматизация тонкой моторики станет весьма сложной задачей, к которой мы еще долго будем идти. Отсюда возникает гипотеза, что работа специалистов, подразумевающая сложные движения, будет автоматизирована в последнюю очередь», — пояснил специалист.

По его словам, такой переход уже давно идет в стационарном производстве, но не все категории низкоквалифицированного труда будет легко автоматизировать. Вряд ли, например, мы увидим в ближайшие 10 лет повсеместное использование роботов в уборке улиц.

«Однако несложная работа «белых воротничков», скорее всего, тоже будет интенсивно роботизироваться. Это касается документооборота, простых расчетов, какая-то базовая коммуникация с клиентами», — указал Вольнов.

Отвечая на вопрос о судьбе сотрудников, чью работу отдадут ИИ, эксперт подчеркнул необходимость переобучения. Он предположил, что к тому моменту, когда автоматизация станет серьезным фактором изменений, технологии переобучения заметно продвинутся вперед и эффективно помогут решить проблему.

24 ноября президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить на предстоящие 10 лет массовое внедрение ИИ во все сферы, в том числе на вредных производствах. По мнению российского лидера, следствием внедрения искусственного интеллекта и роботизации становится не рост безработицы, а появление новых более творческих, содержательных и интересных профессий, высококвалифицированных рабочих мест.

Он также добавил, что использование таких передовых решений призвано, прежде всего, повышать уровень жизни людей. По его словам, внедрение интеллектуальных систем, промышленных роботов и автоматизированных рабочих мест поможет уменьшить объем рутинных функций и свести к минимуму работу человека на вредных и опасных участках производства.

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