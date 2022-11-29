Реклама
Прямой эфир
Мир
Китай начал отказывать судовладельцам в признании страховых документов РФ
Авто
В Китае заметили Chery Tiggo 8 с новым дизайном
Мир
Генсек НАТО Столтенберг назвал колоссальным ущерб от ударов ВС РФ по Украине
Мир
Генсек НАТО призвал Европу готовиться к новой волне украинских беженцев
Мир
Столтенберг заявил, что диалог альянса с Россией не работает
Пресс-релизы
Регионы Арктики получат свыше 2,6 млрд рублей на развитие инфраструктуры
Новости компаний
Банк ДОМ.РФ подключил сервис моментальной онлайн-оплаты через СБП
Авто
На выставке BW Expo представили вахтовый автобус «КамАЗ-6250»
Экономика
ФАС получила от немецкой компании ходатайство о приобретении бизнеса Lamoda в РФ
Общество
Путин призвал оперативно интегрировать новые регионы в судебную систему России
Мир
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Происшествия
В Подмосковье сотрудники Wildberries ограбили склад на 1,7 млн рублей

В Китае заметили Chery Tiggo 8 с новым дизайном

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Китае замечен кроссовер Chery Tiggo 8, который представляет собой компиляцию из всех актуальных версий Tiggo 8. В нем есть элементы как обычного Tiggo 8, так и более продвинутого 8 Plus и даже флагманского 8 Pro, сообщило 29 ноября издание «Китайские автомобили».

На трех китайцах: чем займется калининградский «Автотор»
Российский завод ищет новых партнеров, но надеется на возвращение старых

Издание отметило, что информации о новой «восьмерке» не обладают даже китайские инсайдеры. Известно только, что в производстве у Chery есть засекреченный автомобиль под внутренним номером T18P. Учитывая, что прошлые загадочные разработки — T1EJ (ориентировочно Omoda 8) и T26 (ориентировочно Tiggo 9) уже рассекречены, то новый T18P можно считать самым таинственным кроссовером компании на ближайшее время.

Обозначение 290Т, которое можно заметить на двери багажника, сообщает, что автомобиль оснащён турбодвигателем объемом 1,6 л. Благодаря другим шильдикам становится понятно, что загадочный паркетник называется Tiggo 8 и имеет привод на все четыре колеса.

Благодаря запасному колесу автоаналитики предположили, что эта модификация на семь посадочных мест. Название бренда Chery написано не иероглифами, следовательно автомобиль предназначен для экспорта и рассчитан на внешние рынки.

Общий дизайн салона соответствует оформлению китайского Tiggo 8 Kunpeng или российского Tiggo 8 Pro Max, которые оснащены двухлитровыми силовыми агрегатами. Исходя из вышеперечисленного издание выдвинуло версию, что это модель, которая обозначается внутренним номером T18P. По всей видимости, она должна стать новой экспортной модификацией базового Chery Tiggo 8. Такой автомобиль будет оснащен полным приводом и турбодвигателем на 1,6 л мощностью 197 л.с. и пиковым крутящим моментом 290 Нм. Судя по измененному дизайну, продавать кроссовер планируется не вместо, а одновременно с актуальным переднеприводным вариантом обычной «восьмерки».

25 ноября в Китае сфотографировали модель кроссовера Tiggo 9 без камуфляжа. Специалисты пришли к выводу, что машина внешне стала очень похожа на Range Rover Velar. Специалисты полагают, что в Chery решили взять на вооружение подход компании Geely, которая использует в своих новых моделях разработки партнера по команде, Volvo. В случае с Chery эту роль выполнил Land Rover, так как китайская компания владеет 50% акций в совместном предприятии Jaguar Land Rover в Китае.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022