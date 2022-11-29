Португалия намерена направить в ФИФА доказательства забитого Уругваю гола

Португальская футбольная федерация (PFT) намерена в ближайшее время направить в Международную федерацию футбола (ФИФА) доказательства того, что нападающий сборной Криштиану Роналду забил первый гол в ворота уругвайской сборной в ходе матча команд в рамках ЧМ-2022, проходящего в эти дни в Катаре. Об этом 29 ноября пишет O Jogo.

Отмечается, что ФИФА намерена провести более детальный анализ первого гола португальской сборной для того, чтобы выяснить, кто же в итоге является автором первого гола. Сам Роналду заявил, что он коснулся мяча.

Ранее 29 ноября сборная Португалии одержала победу над Уругваем со счетом 2:0 в матче второго тура групповой стадии чемпионата мира по футболу в Катаре и вышла в плей-офф. Сборная Португалии набрала шесть очков и лидировала в группе H.

На второй строчке после второго тура находится сборная Ганы (3 очка), на третьей и четвертой сборные Кореи и Уругвая (1 очко).