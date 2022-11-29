Орловские власти вновь изменили место будущей поликлиники

В Орле определено место строительства поликлиники № 1. Глава Орловской области Андрей Клычков не согласился с результатами онлайн-голосования и поддержал ту часть горожан, что не согласились с местом строительства в районе Герценского моста.

Голосование проводилось на портале «Госуслуги». Помимо варианта в Северном районе орловцам предложили два места в Железнодорожном районе. Большинством голосов был выбран участок у Герценского моста и набережной Дубровинского.

Однако, по словам губернатора, которые приводит InfoOrel.ru, целесообразным было бы разместить новое здание учреждения здравоохранения на территории между Московским и Старо-Московским шоссе и Паровозной улицей. Место находится в высокой транспортной и парковочной доступности, отметил Клычков.

Ранее Орловская область получила почти 93 млн рублей из федерального бюджета на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями.